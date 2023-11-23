وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة جماعية دون تمييز

قال الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إنّ غزة شهدت ارتقاء أكثر من 14 ألف شهيد عدا المفقودين، مشيرًا إلى أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد عن 6 آلاف طفل، كما أُستشهد نحو 800 مسن إلى الآن.

إطلاق النار من جانب الاحتلال الإسرائيلي عشوائي

وأضاف المجدلاني في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إطلاق النار من جانب الاحتلال إسرائيلي عشوائي ولا يميز بين طفل وامرأة ومسن، لأنه يقتل الفلسطينيين بالانتقام والحقد غير العقلاني.

الاحتلال الإسرائيلي ينتهج الإبادة الجماعية

وتابع المسؤول الفلسطيني، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهج الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العائلات الفلسطينية عندما تجد إلى أي مركز إيوائي فإنها تبدأ رحلة جديدة من المعاناة بعد معاناة القصف، فقد لا تجد مكانا لها، وإن وجدت، فإنها لا تحصل على المستلزمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والطعام والمستلزمات الأخرى كالحليب وغيره من المواد الصحية.