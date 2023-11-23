مساعد وزير التضامن: برامج الحماية تنفذ وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي

عُرض فيلمًا تسجيليًا اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، خلال احتفالية «تحيا مصر.. تحيا فلسطين»، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحتوي مضمونه على انجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس على مدار 10 سنوات، وكان من ضمنها، الحديث عن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن بداية كل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي حاليا، انعكاس لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي أهمية بالغة لدور شبكة الحماية الاجتماعية، في تحسين أوضاع المجتمع المصري.

وأوضحت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس وجه بضرورة العمل على تطوير السياسات والبرامج، التي كانت تنفذها الحكومات المصرية في السنوات السابقة، وهي سياسات اختزلت دعم الدولة في تقديم معاش ضماني بسيط، أو منظومة التأمينات الاجتماعية التقليدية.

تبني حزمة سياسات تتواكب مع طبيعة المرحلة

أضافت «صابرين»، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، تتبني وزارة التضامن الاجتماعي، حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة، التي تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، وهذه السياسات الجديدة تقوم على التحليل الدقيق لأوضاع الشرائح الأولى بالرعاية، والفئات المختلفة بالمجتمع، حيث صمم برامج ومشروعات تلبي احتياجاتهم الحقيقية، واستهداف برامج تنمية القدرات الاقتصادية للمواطنين مستحقي الدعم، ليتحولوا من مستحقين للدعم، إلى منتجين حقيقيين وقوة اضافية للاقتصاد القومي.

وأكدت أن هذا الفكر والسياسات الاجتماعية الشاملة التي تتبناها وزيرة التضامن الاجتماعي، تترجمها العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات، التي تنفذها الوزارة حاليا، كي تتعامل بكفاءة عالية مع أهم المشكلات الاجتماعية، وهي الفقر متعدد الأبعاد.. بما يضمن تراجع معدلات الفقر بالمجتمع وضمان حياة كريمة للمواطنين.

برنامج تكافل وكرامة يقدم الدعم للأولى بالرعاية والأشد احتياجا

وتابعت أن هناك العديد من برامج الحماية الاجتماعية غير التقليدية، التي تتبناها الوزارة حاليا، مثل برنامج تكافل وكرامة، الذي يقدم دعم نقدي للأسر الأكثر احتياجا، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الأشد احتياجا في مصر، وتضم حاليا بيانات 40 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 1.68 مليون أسرة تشمل 6.4 مليون فرد، وذلك عام 2014، لتصل إلى 5.2 مليون أسرة، تشمل 22 مليون فرد حاليا، وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي، من 3.7 مليار جنيه عام 2014، إلى 26 مليار جنيه حاليا، أي تضاعفت 9 مرات في أقل من 9 سنوات، لافتة إلى أن نسبة الإناث المُسجلة بأسمائهم البطاقات الصادرة تبلغ 75%.