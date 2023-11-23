مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس السيسي تؤكد مسؤولية مصر بمساندة غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص هدنة إنسانية في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، يجعلنا ندخل في مرحلة جديدة في التعامل مع العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: أن «كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر لدعم فلسطين، تضمنت مسؤولية مصر على مساندة غزة».

هدنة الأيام الـ4 تبرز موقف مصر من القضية

أضاف «هريدي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON»، أن الاتفاق هو خطوة مهمة بالنسبة للرئيس، ليعرض فيها أمام الشعب المصري والعربي والمجتمع الدولي، الخطوات التي اتخذتها مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، والمواقف الحاسمة التي انتهجتها ضد الاحتلال، وأهمها العمل على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر ملتزمة بتقديم كل أنواع المساعدات لإخواننا الفلسطينيين لمواجهة العدوان، موضحًا أن كلمة الرئيس خلال مؤتمر «تحيا مصر لدعم فلسطين»، تضمنت في ختامها، مسؤولية مصر على مساندة غزة، مشيرًا إلى أنه ستُوضَع نهاية لهذا العدوان الإسرائيلي، والوضع سيصبح به أخذ ورد بين الدول العربية والسلطة الفلسطينية.