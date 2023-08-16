برنامج «كل الزوايا»: المشروعات التنموية بمطروح حققت نقلة نوعية للأهالي

استعرض برنامج كل الزوايا مع الإعلامية سارة حازم في حلقة خاصة من السلوم، والمذاع على قناة أون، تقريرًا عن المشروعات التنموية بمدينة مطروح والطبيعة الساحرة الخلابة بها.

مشروعات تنموية بمحافظة مطروح تحقق نقلة نوعية لأهلها

تعتبر مطروح مدينة خلابة بالشواطئ والأماكن السياحية التب تجذب السياح من كل أنحاء العالم ولكن ما ينقصها هو التنمية؛ إذ تعتبر الأساس الذي تفتقده المحافظة ومن أهم مشروعات التنمية بالمحافظة ما يلي:

- إنشاء أكثر من 8 محطات لتنقية المياه بإجمالي 850 كيلومترا مكعبا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

- زراعة 68 ألف و400 شجرة بالعام الأول من المبادرة وتصل معدلات الزراعة 80 ألف شجرة بالمرحلة الأولى.

- أما بالنسبة للثقافة والتعليم فقد تم تطوير مكتبة مصر العامة بها.

- تطوير متحف التراث البدوي بتكلفة 14.3 مليون جنيه، واستثمارت تبلغ 120 مليون جنيه أيضًا.

- تنمية وتطوير مدينة العلمين التي تقع على مساحة 260 فدانا وتحتوي على عدد من المباني وبها مسجد وكنيسة ومبنى الجهاز والأوبرا والمتحف.

- إنشاء مستشفيات ووحدات صحية تبلغ تكلفتها 537 مليون جنيه.

- تخصيص أراضي لإنشاء 14 مدرسة لكل مرحلة دراسية مختلفة وتسليم 21 مشروعا تنمويا للارتقاء بالمجتمع.

- إنشاء محطة الضبعة النووية التي تضم 4 مفاعلات نووية وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل إلى 1200 ميجاوات وإنشاء لوحة توزيع قدرت بـ830 مليون جنيه.