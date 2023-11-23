قادرون باختلاف ينظم جلسة رسم لأعضاء المكتب في مركز شباب السويس

نظم مكتب قادرون باختلاف في السويس، جلسة رسم للأعضاء بمركز شباب أبناء السويس في إطار الاهتمام بذوي الهمم، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.

ونفذ مكتب قادرون باختلاف جلسة للرسم بمركز شباب أبناء السويس للأعضاء المشاركين في المكتب التي يستهدفها المشروع الخاص بالاهتمام بذوى الهمم، في إطار تكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم، والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة ممارسة أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

الجلسات تقام يومين في الأسبوع

وأعلن مكتب قادرون باختلاف في محافظة السويس، أن الجلسات المتنوعة الخاصة بالرسم ومختلف الفنون الأخرى تتناسب مع ذوي الهمم تقام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بمركز شباب أبناء السويس، لافتًا إلى أنها فرصة رائعة لاكتشاف المواهب وقضاء أوقات ممتعة وإبداعية مع شريحة مهمة من شرائح المجتمع.