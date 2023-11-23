ممثل «يونيسيف» في مصر: ننادي بوقف الاعتداءات وحماية الأطفال داخل غزة

قال ممثل منظمة «يونيسيف» في مصر الدكتور جيرمي هوبكنز، إن «يونيسيف» تعمل على كل المستويات، وتنادي بوقف الاعتداءات في غزة، وفتح الحدود وحماية الأطفال وحماية العاملين في المجال الإنساني، وكذلك جلب الإمدادات الضرورية لإنقاذ الحياة، بجانب العديد من المبادرات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون» مساء اليوم، أن «يونيسيف» إحدى المنظمات الفاعلة ضمن منظومة الأمم المتحدة، ونركز في الأساس على حقوق الأطفال، ونحن واضحون في هذا الشأن، حيث نتحدث إلى الدول الأعضاء بخصوص تلك المسألة، وبالنسبة لي فأنا لديّ أمل في أن تتوقف الاعتداءات، وعلينا أن نؤمن بالأمل.

وتابع: «يونيسيف تتحدث على عدة مستويات لوقف الاعتداءات، ولكنني لست شريكا في هذه النقاشات، وكل ما أفعله هنا في مصر هو المشاركة في التأييد العلني، وفي مباحثات مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بهذا الجانب من الحدود هنا في مصر، وهذا ما يمكنني من خلاله التواصل مباشرة».