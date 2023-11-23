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حزب «الأحرار الاشتراكيين»: ندعم موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

كتب:

عمرو صالح
08:43 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
طارق درويش

طارق درويش

أشاد طارق درويش رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، مساء اليوم.

وقال «درويش» لـ«الوطن» إن كلمة الرئيس السيسي، حملت رسائل مهمة أولها الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

وتابع رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»: الرئيس أكد الدعم المتواصل للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء الأزمة، وعد غلق معبر رفح على الإطلاق، الأمر الذي يثبت أن مصر لم تتأخر لوهلة في تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين».

واختتم رئيس حزب «الأحرار الاشتراكيين»: «ندعم الرئيس السيسي، في موقفه تجاه القضية الفلسطينية.. ونقول له كلنا خلفك».

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