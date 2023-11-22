«الأحرار الاشتراكيين»: الشعب المصري يعي أهمية الانتخابات.. وسيشارك بالملايين

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنّ الشعب المصري يعي جيدا أهمية الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية في توجيه بوصلة الوطن إلى الصالح العام، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات حق أسسه الدستور بنصوص صريحة توعي المواطن المصري بأهمية المشاركة، كما أنها واجب وطني لأن الإدلاء بالصوت يؤكد على توسيع قاعدة المشاركة والتفاعل الشعبي مع الانتخابات.

خبرات شخصية كبيرة لدى الشعب المصري إزاء الاستحقاقات الدستورية

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب المصري لديه الخبرات والقدرات الشخصية التي يتمتع بموجبها كل مواطن بحقوق دستورية راسخة بنصوص واضحة وجلية ليس فيها شك أو ريبة، مثل حقوق الترشح والانتخاب، وحماية الدستور لهذه الحقوق.

استحقاقات دستورية يجب المشاركة فيها

وتابع الأحرار الاشتراكيين: «هذه الاستحقاقات دستورية، ولا بد أن يسارع الجميع إلى الاتجاه نحوها، وأن هذه الحقوق لابد من تفعيلها على نحو إيجابي، ومع كل عملية انتخابية سيخرج الشعب المصري إلى صناديق الانتخاب ليعبر عن إرادته بارتياحية ودون ضغوط وديمقراطية شاملة وكاملة».