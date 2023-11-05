رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: مصر قدمت الغالي والنفيس للقضية الفلسطينية

ثمّن الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرارالاشتراكيين مجهودات الدولة المصرية التي بذلت خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطنيين خاصة بعد أن تعرضوا لمجازر بشرية من قبل قوات الإحتلال الإسرائلي خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وقال الكاتب طارق درويش في تصريحات لـ«الوطن» إن الدولة المصرية قدمت الغالي والنفيس لدعم الفلسطنيين والقضية الفلسطينية وظهر ذلك مع بدء تصاعد الأحداث في قطاع غزة التي مارست فيها قوات الاحتلال أبشع المجازر البشرية التي تعدت جميع حدود الإنسانية حبث كانت هناك صمت دولي غريب للغاية وظهر صوت مصر بدعوتها لعقد قمة السلام بالقاهرة للوقف على أرض صلبة للقضية الفلسطنية والتشاور مع مختلف دول العالم لوضع حلول جذرية للقضية.

حزب الأحرار الاشتراكيين

وتابع رئيس الأحرار الاشتراكيين قائلا: «إضافة إلى انطلاق قطاع الدعم اللوجستي أمام معبر رفح البري حيث اصطفت الشاحنات المعبئة بالمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية لدعم أهالي غزة الأمر الذي يؤكد حجم الأخوة بين الشعبين الشقييقين».