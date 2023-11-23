حزب الحرية: كلمة الرئيس السيسي اليوم تؤكد النهج الداعم لحل القضية الفلسطينية

ثمّن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، قائلا: «حاسمة ومؤكدة على استمرار النهج المصري إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية وتوخي الحذر تجاه ما تشهده القضية من منحنى شديد الخطورة قد يؤدي في النهاية إلى تصفيتها بمحاولات مستميتة من الغرب بتصعيد فكرة التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني للجنوب في إشارة إلى سيناء».

رفض تهجير الفلسطينيين

وأكد «عبد الهادي»، في بيان، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم واستبعاد حدوث أي من تلك المحاولات على الأراضي المصرية أو مجرد المساس بأمن الوطن أو التعديل على حدوده بأي شكل من الأشكال، يؤكد يقظة السياسية المصرية الخارجية التي ما زالت تتعامل مع تداعيات الحرب بعقلانية ورشد في إحداث التوازن المطلوب من أجل وقف إطلاق النار وفي الوقت ذاته عدم تصفية القضية والتصدي لمحاولات إزالة القضية بعدوان غاشم حصد العديد من الأرواح.

الدولة المصرية ستظل الداعم العربي الأول تجاه القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستظل الداعم العربي والإقليمي والدولي الأول تجاه القضية الفلسطينية، وكل فلسطيني يعي تمامًا حجم الجهود الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي تبذلها مصر من أجل دعمه ومساندته لإرجاع حقوقهم والتنديد بجرائم العدو المغتصب الذي راح يحقق انتصاراته الوهمية على حساب الإنسانية والأطفال والأبرياء يذوقون مرارة الانتقام اللاذعة التي تجعلهم يمرون يومهم في ترويع وفزعات مضطرة غير إنسانية وغير دينية أو أخلاقية.

وأضاف، أن الرئيس السيسي حريص في كافة خطاباته أو اللقاءات المكثفة التي يقوم بها بتهدئة الأوضاع في غزة، على التأكيد القاطع على الموقف المصري الثابت والذي لن يتغير أو يتوانى لحظة عن إرجاع الحقوق لأصحابها.