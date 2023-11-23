مركز شباب التوفيق بالسويس ينظم بطولة كاراتيه لاكتشاف المواهب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في السويس، إقامة مركز شباب التوفيق، بطولة في لعبة الكاراتيه للشباب من الجنسين لاكتشاف مواهب جديدة وتقوية روابط الانتماء ودعم المنافسة الشريفة.

إقامة بطولة للكاراتيه بمركز شباب التوفيق

ونظم مركز شباب التوفيق في محافظة السويس، البطولة في إطار تنفيذ مشروعات الخطة المحلية لعام 2023 - 2024 لمراكز الشباب تنفيذ مركز شباب التوفيق، التابع لإدارة شباب السويس، مشروع (بطولة كاراتيه) لفئة الشباب، والمدرج في مشروعات شهر نوفمبر بالخطة المحلية.

خطة متكاملة للكشف عن المواهب

من جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن وزارة الشباب والرياضة تضع خطة متكاملة للكشف عن المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بجميع مراكز الشباب، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في مساعدة الدولة المصرية على اكتشاف المواهب وتنميتها، مضيفًا أن رياضة الكاراتيه تحقق مقولة العقل السليم في الجسم السليم.