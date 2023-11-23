قرية عامر تهزم الجبلايات ضمن منافسات دوري مراكز الشباب بالسويس

فاز فريق مركز شباب قرية عامر بالقطاع الريفي في السويس على مركز الجبلايات، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركز شباب المثلث، ضمن منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

وأسفرت نتائج منافسات بطولة دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة في محافظة السويس عن فوز صعب لمركز شباب قرية عامر بقطاع الجناين على فريق مركز شباب الجبلايات بهدفين دون رد، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس في نسخته العاشرة وهذا يكون ثاني فوز لفريق مركز قرية عامر على التوالي.

أقيمت مباراة مركز شباب قرية عامر ومركز شباب الجبلايات ضمن مباريات المجموعة الأولى من منافسات الأسبوع الرابع للدور الثاني بدوري مراكز الشباب.

ومن جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس في تصريح خاص: «بحسب توجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تقام منافسات دوري مراكز الشباب في محافظة السويس، والذي يعد من الدوريات الهامة التي يتم لها الإعداد الجيد من الفرق ومتابعة من الشباب والرياضة وتعد بديلاً للمشاركة مع النوادي التابعة للمحافظة لذا نجد أن هناك اهتماما كبيرا بدوري مراكز الشباب، والذي يجري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة»