عضو التحالف الوطني: مصر بذلت جهودا دبلوماسية واسعة في إدارة الأزمة الفلسطينية

أكد محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدور المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، لا مجال للمزايدة عليه بأي شكل، لا سيما في ظل جهودها التي لا تنقطع على كل المستويات، لدعم أهالي غزة، واستقبال الحالات الحرجة وحديثي الولادة لعلاجهم، فضلا عن تأمين وصول المساعدات لقطاع غزة، على مدار نحو 50 يوما.

دور مصر في إدارة الأزمة

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية لعبت دورا دبلوماسيا منقطع النظير في إدارة الأزمة، ونجحت في فرض سيطرتها، وإنفاذ المساعدات عبر معبر رفح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

شاحنات المساعدات لقطاع غزة

أضاف عضو التحالف، أن إجمالي عدد شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية، التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، خلال المراحل الثلاث، من مد الجسر البري للمساعدات إلى نحو 395 قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية، بإجمالي وزن «7825» طنًا لدعم الأشقاء في غزة، لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن هذه القافلة تتضمن أكثر من 500 شاحنة.