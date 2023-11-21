مصرع طالب في سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية بالبدرشين

لقي طالب مصرعه أثناء قيادة سيارته، بعد ان اختلت عجلة القيادة بيده وسقطت في ترعة المريوطية، وتم انتشال السيارة والجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط سيارة في ترعة المريوطية في اتجاه سقارة بدائرة القسم.

سقوط سيارة في ترعة

وعلى الفور، انتقل المقدم محمد طبلية، رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبالانتقال تبين سقوط سيارة ملاكي قيادة طالب، 25 سنة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى سقوط السيارة في الترعه ومصرع قائدها، وتم انتشال السيارة والجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.