مركز شباب بيلا ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة

نظم مركز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للجوالة، وذلك بمشاركة 30 عضوا من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، في بيان، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، ومن هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها»، بجانب تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطريقة عمل الجبائر.

دورات تدريبية عن الإسعافات الأولية لشباب الجوالة

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أنه قدم الدورة التدريبية محمود عجيز، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا ، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.