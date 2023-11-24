تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

يشهد طقس الأيام المقبلة بمختلف المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تسيطر بعض الظواهر المختلفة خلال الأيام المقبلة، بينها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب حركة الملاحة، ووجود أتربة عالقة في الجو، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بحسب آخر بيان لها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» طقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات بالتفصيل، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وتحذيرات الأرصاد من الظواهر الجوية التي من المتوقع أنّ تضرب المحافظات خلال الأيام المقبلة.

الطقس اليوم وغدًا

وتتضمن حالة الطقس اليوم وغدًا، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات، ووجود أتربة عالقة نهارًا في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وخليج السويس وشمال الصعيد وسيناء، مما يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، ابتداءً من اليوم الجمعة، كالآتي:

طقس الأيام المقبلة بالمحافظات

ويتضمن طقس الأيام المقبلة، وتحديدًا يومي الأحد 26 والاثنين 27 نوفمبر، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 لـ60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أنّ يحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4.5 متر، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوحه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتتضمن حالة الطقس بدءًا من يوم الثلاثاء، شبورة مائية خلال الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة في المحافظات

وكشفت الأرصاد الجوية درجات الحرارة في بعض المحافظات، كما يلي:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 27.

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 27.

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 28.

سانت كاترين: الصغرى 7 والعظمى 20.

نخل: الصغرى 7 والعظمى 25.

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 26.

أسوان الصغرى: 15 والعظمى 30.

أبوسمبل: الصغرى 14 والعظمى 30.

أبو رماد: الصغرى21 والعظمى 27.

سفاجا: الصغرى 18 والعظمى 28.

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 29.

شرم الشيخ: الصغرى 19 والعظمى 29.