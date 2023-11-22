طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بمختلف المحافظات اضطرابًا في الأحوال الجوية، بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة لمدة أسبوع، فضلًا عن ظواهر جوية متنوعة تضرب البلاد منها أتربة عالقة على مدار اليوم، وبعض الظواهر الجوية الأخرى التي تظهر في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع بينها الأمطار والشبورة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، والظواهر الجوية المؤثرة خلال الأسبوع القادم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس غدا في مصر

ويشهد الطقس غدا في مصر كثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق بنطاق محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، فيما تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة مساءً ليسود طقس مائل، تسجل درجة الحرارة الصغرى في شمال الصعيد 11 درجة فقط.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في مصر لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تشهد الجمعة 24 نوفمبر الجاري ظهور أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام القادمة

ومن المتوقع ضمن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة أن تأتي الظواهر الجوية كالآتي:

- السبت 25 نوفمبر.. ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 :3 درجات، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الأحد 26 نوفمبر.. أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الإثنين 27 نوفمبر.. أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس بدءًا من يوم الثلاثاء 28 نوفمبر.. أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.