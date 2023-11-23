ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال ساعات.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت خلال الساعات المقبلة، لنشهد تغيرًا في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، كما أشارت الهيئة إلى وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بداية من يوم الجمعة، وتستمر حتى السبت المقبل، وذلك على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 :3 درجات، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت

وأشار خبراء الأرصاد، في بيان صادر عن الهيئة، إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وخليج السويس، وسيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

أكتوبر 28 17

بنهـا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 07

كاترين 20 07

الطور 25 14

طابا 28 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 27 17

السلوم 27 16

سيوة 26 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 27 16

بني سويف 27 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 27 13

قنا 28 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 11

أبوسمبل 30 14