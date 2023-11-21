طقس الأيام المقبلة في المحافظات.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، بينما تتصدر 4 ظواهر الجوية المشهد لمدة أسبوع، إذ يستمر تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف الطرق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق، ونشاط ملحوظ لحركة الرياح، وزيادة الصقيع خاصة خلال الصباح الباكر والمساء.

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس اعتدال الحرارة خلال النهار على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشمالية، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء، ويتحول إلى مائل للبرودة خلال الليل على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع ضمن توقعات الطقس في الأيام المقبلة كالآتي:

حالة الطقس لمدة أسبوع

وتشهد حالة الطقس لمدة أسبوع، خصوصًا في الفترة من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة، كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الطقس في الأيام القادمة

وتشهد حالة الطقس يومي السبت والأحد 25 و26 نوفمبر، شبورة مائية كثيفة على طرق القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومدن القناة.

كما تشهد سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.