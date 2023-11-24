عبد الفتاح الطاروطي: خليل الحصري قبلة تعلم القرآن في العالم

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، نائب شيخ مشايخ المقارئ المصرية، إنَّ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، يعتبر هرمًا من أهل القرآن الكريم، ويعتبر قبلة تعلم القرآن بسند وإخلاص وجلال، لافتا إلى أنه علامة بارزة في تعلم القرآن الكريم.

«الطاروطي»: الحصري كان يجذبنا إلى القرآن بروحانيته

وأضاف «الطاروطي»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»: «الحصري كان يجذبنا إلى القرآن بروحانيته وإخلاصه، فكان يستخدم الطرب الروحى وليس النغم، فالحصرى بقى توهجه إلى أجيال، وشيخي الذي علمني القرآن قال لي إنه تعلم من أداء سيدنا الحصرى، وكان صوته كصوت الحصري».

تعلم جلال القرآن

وتابع نائب شيخ عموم مشايخ المقارئ المصرية: «شيخي علمني أنَّ من يريد أن يبقى عليه أن يعلم جلال القرآن، فالطرب يتبخر، فجلال القرآن يبقى في لب الفؤاد، فإلى الآن تجد في كل دول العالم القراء يقتادون بالحصرى، لأنه يأخذ العقل إلى جمال وجلال القرآن».