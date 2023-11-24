مرصد الأزهر: جرائم الإبادة المتواصلة في غزة ليست اعتباطية

أعلن مرصد الأزهر الشريف، أن القارئ للمشهد الديني داخل الكيان الصـهـيوني يلحظ أن جرائم الإبادة المتواصلة في غزة ليست اعتباطية، فهؤلاء الأطفال والنساء الذين استشهدوا، وتلك المستشفيات والمساجد التي قصفت لم تكن نتيجة أخطاء في تحديد الأهداف المراد تدميرها، بل كانت نتيجة تخطيط ممنهج وتربية فكرية قائمة على سفك الد ماء وتحضير ذهني نابع من كراهية عمياء لكل ما هو عربي.

وأضاف «المرصد» أنه ياتي استجابة لنصوص دينية محرفة مبتورة من سياقها التاريخي يستند إليها كبار حاخامات اليـهـود الصـهـاينة الذين يلعبون دورًا رئيسًا في تشكيل الوعي الديني والسياسي داخل المجتمع الصـ هـ يوني؛ فأحبار الـيهـود تغلغلوا في كل مكان داخل المجتمع، في المدن والمستوطنات، وفي الكنيست وأحزابه، وفي المحاكم الربانية، وفي دور العبادة، وفي المؤسسات التعليمية والأمنية وغيرها، وفرضوا كلمتهم على السياسيين من خلال الفتاوى التي تعدُّ أمرًا واجب التنفيذ من قبيل العمل بـ "لا تَحد عن الأمر الذي يخبرونك به يمينًا أو يسارًا" (לֹא תָסוּר, מִן-הַדָּבָר אֲשֶׁר-יַגִּידוּ לְךָ--יָמִין וּשְׂמֹאל)، ووصية "اجعل لك حاخامًا"، (עשה לך רב)، إحدى وصايا حاخامات في فترة المشنا والتلمود، والتي رد ذكرها مرتين في فصل "الآباء" (אבות)؛ الأولى على لسان الحاخام "يِهُوشُع بن بِراحيا"، في قوله: "اجعل لك حاخامًا، واكتسب لنفسك صديقًا". والأخرى على لسان الحبر "جَمْلِئيل"، في قوله: "اجعل لك حاخامًا، وتجنب الرِيبَة".

من هو حاخام تلك الحكومة اليمينية المتطرفة؟

وتابع: «هنا نتساءل من هو حاخام تلك الحكومة اليمينية المتطر فة التي قتلت أكثر من (14128) شهيدًا، بينهم ما يزيد عن (5840) طفلًا، و(3920) امرأةَ، واستهدفت (26) مستشفى و(55) مركزًا صحيًّا، ودمرت (83) مسجدًا تدميرًا كاملًا؟كبار حاخامات الصـ هيـ ونية الدينية وعلى رأسهم الحاخام "دوف ليئور" (דב ליאור)، حاخام كتلة "عوتصماه يهوديت"، حاخام التنظيم السري اليـ هـ ودي، وصاحب مخطط تفجير مسجد قبة الصخرة، والذي يتغزل فيه الساسة الصـ هـ اينة وعلى رأسهم "نتنياهو" و"بن جفير" و"سموتريتش"، يتقربون منه ويقرّبونه إليهم ويغدقون عليه العطاء خوفًا على حياتهم من ناحيةً، وتوطيد مراكزهم السياسية من ناحيةٍ أخرى».

واستكمل مرصد الأزهر : «هم المسئولون عن تلك المجازر الوحشية فقد أفتوا لقادة العدوان على غـ زة بإباحة قصف المستشفيات هناك وقتل الأطفال والنساء مشددين على عدم وجود أي مانع شرعي وأخلاقي لإلحاق الضرر بالفلسطينيين المدنيين، مستندين في ذلك على نصوص توراتية محرفة وقواعد فقهية أصولية تسوغ تلك المجازر».

فتاوى حاخامات اليهود

وأشار إلى أنه قد لعب حاخامات اليـهـود بفتاويهم المتطرفة دورًا كبيرًا في استثارة قادة الاحتلال وجنوده لارتكاب المجا زر الوحشية بحق الفلسطينيين دون وخزٍ للضمير الإنساني أملًا في تحقيق المخططات الصـ هـ يونية الساعية إلى تهجير الفلسطينيين وإقامة إسرائيل التوراتية الكبرى.