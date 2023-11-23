رئيس «دفاع النواب»: الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها دوليا وإقليميا

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب الأول لحزب حماة وطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم جهود وتضحيات وأعاد لمصر مكانتها المرموقة على المستىوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن انطلاق قافلة الدعم خلال احتفالية «تحيا مصر وفلسطين» باستاد القاهرة الدولى، تعتبر رسالة تأكيد على الدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية قيادة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية.

الأحداث التاريخية خير شاهد على دعم مصر

وأوضح العوضي في تصريح لـ«الوطن» أن الدولة المصرية داعمة بكل مالديها للقضية الفلسطينية والأحداث التاريخية خير شاهد على ذلك، لافتا إلى أن مصر لها تحركات دبلوماسية في كافة الاتجاهات لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى وتحقيق أهدافه المشروعه، مشيرا إىلى أن الرئيس السيسي تناول خلال كلمته اليوم عدة نقاط مهمة ومحورية منها فكرة التهجير القسرى، وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، وأن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضي سيناء، خاصة وأن الأمر سواء كان لسيناء أو لأي دولة أخرى سينهي القضية.

خطوات استباقية لمصر

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الموقف المصري واضحا منذ الحديث عن فكرة التهجير وتنبهت لها القيادة السياسية مبكرا واتخذت خطوات استباقية، واليوم خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية من مسألة التهجير، ومن ثم كان التهجير بمثابة الخط الأحمر بالنسبة لمصر.