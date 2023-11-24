تطورات الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي.. ظهر للمرة الأولى بعد إصابته بوعكة

سنوات عديدة مرت على مسلسل «أرابيسك»، الذي ارتبط به الجمهور كثيرًا، خاصة الطفل عمرو محمد علي الذي أدى دور «شقشق»، وبعد مرور 29 عامًا على العرض الأول للمسلسل، ظهر اسمه مرة أخرى على السطح، بعد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وبات البعض يسأل: أين هو الآن؟

عمرو محمد علي يطمأن الجمهور على حالته الصحية

نشر الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، «بوست» يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنان عمرو محمد علي، بعد انتشار مؤخرًا أنباء عن تدهور حالته الصحية، ليظهر مرتديًا ملابس العمرة، ويؤدي مناسكها بصحبة أحد أفراد عائلته، معلقًا على تلك الصورة ببعض الكلمات، بعثت الأمل في نفوس متابعيه ومحبيه «الفنان عمرو محمد علي، ووالدته يؤديان مناسك العمرة اللهم اشفه شفاءا لا يغادر سقما».

مرض الفنان عمرو محمد علي

كان الفنان عمرو محمد علي أصيب بوعكة صحية، فور وصوله إلى أراضي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، منذ أيام، وجاء ذلك نتيجة تعرضه لهجمة من هجمات مرض يُسمى الـ«ms»، وهو مرض في الأعصاب إلا أن حالته بدأت تشهد تحسنًا كبيرًا، بحسب تصريحات شقيقه أحمد لـ«الوطن».

أما عن السبب وراء تواجد والدته معه، فقال «أحمد» شقيقه، إنها تعرف الطريقة الصحيحة للتعامل معه، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى نقله للمستشفى، بحسب ما أشار إليه شقيقه: «الحمد لله أخويا حالته شهدت تحسنًا كبيرًا منذ مساء الاثنين، وسيقضي في العمرة بعض الأيام، ليعود إلى القاهرة مرة أخرى يوم 28 من نوفمبر الجاري».

يذكر أن الفنان عمرو محمد علي، سافر إلى السعودية الأسبوع الماضي، لأداء فريضة العمرة برفقة والدته، كما أنه هذه العمرة، تحمل نفقتها بالكامل على الإعلامي عمرو الليثي.