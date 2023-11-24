انطلاق بطولة المنطقة للملاكمة بالإسكندرية ضمن المشروع القومي للموهبة

انطلقت فعاليات بطولة المنطقة للملاكمة بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

بطولة الملاكمة بالإسكندرية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن بطولة المنطقة للملاكمة انطلقت بنادي الشركة العربية، بمشاركة لاعبي الملاكمة «ناشئين» ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وفاز فيها فريق الناشئين مواليد 2008 بالمركز الأول بالبطولة وفوز مواليد 2009 بالمركز الثاني بنفس البطولة البطولة، ويهدف مشروع البطل الأوليمبي إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم، كرة السلة».

الوصول للاحتراف

وأشارت إلى أن المشروع القومي للموهبة النشء، بدأ في استقبال الأطفال من عمر 10 سنوات، مؤكدة أنه من الجيد أن يمارس الأطفال رياضة الملاكمة كهواية، بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية، ولا داعي للقلق حول تعرُّضهم للإصابة إذ لا توجد احتمالية بأن يتسببوا لأنفسهم بإصابات بالغة، بالإضافة إلى ارتدائهم لباسًا مخصصًا يحميهم من أي ضربات من الممكن أن تؤثر عليهم، والبدء في ممارسة الملاكمة في سن مبكرة مناسب جدًا لاكتساب المهارة والوصول للاحتراف.