الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى مأهول بالسكان وسط غزة
كتب:
محمد عبدالعزيز
04:30 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
اشتعال النيران في مبنى سكني بمخيم النصيرات بغزة
أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل اشتعال النيران في عقار سكني مأهول بالسكان بعد استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأظهرت اللقطات النيران تلتهم المبنى السكني، بينما يقف بعض الفلسطينيين أمام المنزل، ولم يعلن عن أي ضحايا أو مصابين حتى الآن.
ويأتي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني في قطاع غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة، والتي ستبدأ الساعة السابعة صباحًا، وسيتوقف إطلاق النار لتبادل المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مواقع في قطاع غزة قبل ساعات من بدء الهدنة، واندلعت النيران في مناطق عدة في مخيم مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي استهدفته قوات الاحتلال طوال الليل.