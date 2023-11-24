الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى مأهول بالسكان وسط غزة

أعلن التلفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل اشتعال النيران في عقار سكني مأهول بالسكان بعد استهدافه من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأظهرت اللقطات النيران تلتهم المبنى السكني، بينما يقف بعض الفلسطينيين أمام المنزل، ولم يعلن عن أي ضحايا أو مصابين حتى الآن.

ويأتي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمبنى سكني في قطاع غزة قبل ساعات قليلة من سريان الهدنة الإنسانية اليوم الجمعة، والتي ستبدأ الساعة السابعة صباحًا، وسيتوقف إطلاق النار لتبادل المحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الاحتلال يستهدف مخيم النصيرات

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة مواقع في قطاع غزة قبل ساعات من بدء الهدنة، واندلعت النيران في مناطق عدة في مخيم مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي استهدفته قوات الاحتلال طوال الليل.