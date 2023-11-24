أستاذ علوم سياسية: الموقف المصري في دعم غزة فعال وواضح

قال الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في أزمة غزة فعال ورئيسي منذ بداية الحرب، بهدف التوصل للهدنة، ولم يكن من الممكن الوصول إلى الهدنة لولا صمود أهل غزة في وجه الأهوال وصمود المقاومة لأن المخطط الإسرائيلي منذ البداية القضاء على حماس.

حماس تعبير عن حالة شعبية

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن المقاومة هي تعبير عن حالة شعبية بجانب الفصائل الفلسطينية وهذا الصمود كان فرصة للحديث عن وساطة مصرية للوصول إلى هدنة، لافتاً الي أن الموقف المصري من البداية له ملامح واضحة وموقف متكامل بكافة أفعاله.

وتابع: أن الدولة المصرية من أول الحرب تعمل على وقف اطلاق النار والاصرار على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأجبرت على تغير موقف امريكا واستمرار الموقف بنفس القوة بالتعاون مع اشقاء قطر للوصول الى هذه الهدنة ونأمل أن تكون بداية لوقف اطلاق النار.