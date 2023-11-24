«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت اتفاق الهدنة

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، بوجود اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار في محيط المستشفى الإندونيسي.

بدء تطبيق الهدنة الإنسانية

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة، وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

جهود مصرية قطرية

كانت مصر وقطر كثفتا جهودهما لإقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة، بعد الحرب التي اندلعت يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتي يشنها جيش الاحتلال على القطاع تحت مسمى «السيوف الحديدية»، وذلك ردا على العملية التي نفذتها فصائل المقاومة وحملت عنوان «طوفان الأقصى».