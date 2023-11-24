الكشف على المواطنين في قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

تواصل القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة بالشرقية، عملها لليوم الثاني على التوالي بقرية الصالحية 3، في مركز الحسينية، وتوافد الأهالي لتوقيع الكشف الطبي بدءًا من صباح اليوم الجمعة.

خدمات طبية تقدمها القافلة

وأعلنت مديرية الصحة بالشرقية، إطلاق قافلة طبية مجانية أمس واليوم، وذلك للكشف الطبي على المواطنين، وضمت القافلة الطبية المجانية، تخصصات: «النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الجلدية، الروماتيزم، المسالك البولية»، فضلا عن إجراء خدمات الأشعة والتحاليل.

توقيع الكشف الطبي مجانا ضمن «حياة كريمة»

وتأتي القافلة الطبية الموجهة لمركز الحسينية، ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة التي تنظمها مديرية الصحة لدعم المواطن المصري بالمجانن وتوقيع الكشف الطبي عليه دون أي تكلفة مع إجراء التحاليل الشاملة، وقد انطلقت القافلة الطبية صوب مركز الحسينية تحديدًا الصالحية، أمس الخميس، ضمن قوافل «حياة كريمة» المستمرة على الدوام.