رئيس وحدة الدراسات العربية: الهدنة ستكشف عن مدى جدية إسرائيل في الاتفاق

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن التحدي الرئيسي في الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مرتبط بالسلوك والنهج الإسرائيلي، للتعامل مع الهدنة التي أُطْلِقَت صباح اليوم، فكان من المفترض أن يُؤْخَذ بالهدنة، أمس، لكن بسبب وجود أصوات معترضة داخل الائتلاف الحاكم، وفي المؤسسات الأمنية في إسرائيل، جعل نقطة الصراع بين الالتزام بالهدنة أو انتهاكها.

وأضاف عز العرب، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، أنّ أيام الهدنة ستكشف عن مدى جدية إسرائيل في الاتفاق، الذي يمكن البناء عليه، وتمديد هذه الهدنة، لأنّ البنود الخاصة باتفاق الهدنة، التي كانت برعاية مصرية قطرية، وتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية محددة، بتسليم المدنيين من الجانبين من النساء والأطفال.

الإفراج عن 50 مدنيا فلسطينياً مقابل 150 إسرائيليا

وتابع خلال حواره، أنه سيُفْرَج عن 50 مدنيا فلسطينيا، في مقابل الإفراج عن 150 إسرائيلياً، واستغلال التهدئة في إدخال الكثير من شاحنات المساعدات الإنسانية والطبية، والتفكير تحت تأثير حالة التهدئة.