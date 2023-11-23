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سفير فلسطين بالقاهرة: نقدر موقف الرئيس السيسي والشعب المصري في دعم قضيتنا

كتب:

أحمد الشرقاوي
10:56 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر

السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بمصر، إن الشعب الفلسطيني يقدر موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في دعمهم الشديد للقضية الفلسطنية والشعب الفلسطيني.

مصر تدعم الشرعية الفلسطينية

وأكد السفير الفلسطيني بمصر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن دعم مصر يمثل أهمية كبيرة للشعب الفلسطيني ويعزز من صموده في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي قائلا: «دعم مصر يمثل لنا أهمية كبيرة، ويعزز من صمودنا لإقامة الدولة الفلسطينية، ومصر تدعم الشرعية الفلسطينية، وبذلت جهودا متميزة وأجرت اتصالات من أجل وقف هذا الحرب على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، وعملت على فتح أفق سياسي لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل».

الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش حياة مستقلة

وأوضح أن الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش حياة مستقلة ويكون له مطلق الحرية لتقرير مصيره واستقلاله بشكل كامل، فضلًا عن رفض الشعب الفلسطيني لمخطط التهجير وترك أراضهم قائلا: «نرفض وجود دولتنا داخل سيناء أو في أي شبر من الأراضي المصرية، ونحن نحترم السيادة المصرية ولن نقيم دولة إلا على أرضنا».

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