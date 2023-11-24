أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-11-2023 استقرارًا كبيرًا في أسعار المبيعات، فبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا، نحو 2740 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

ترصد «الوطن» تفاصيل سعر الذهب اليوم عيار 21، وسجل نحو 2740 جنيهًا للشراء، مقارنة بما كان عليه في بداية التعاملات، بينما سجل للبيع نحو 2720 جنيهات للبيع، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3131 جنيها للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3108 جنيهاً بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو، 2349 جنيهاً للشراء، و2332 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الجمعة، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1827 جنيهًا للشراء، و1813 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1566 جنيهاً للشراء، والبيع 1555 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب يبلغ 21 ألفًا و920 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 1992 دولارا.