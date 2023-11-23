هبوط جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم.. عيار21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطًا جديداً، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 5 جنيهات في جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا، وسجل نحو 2730 جنيها، مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات نحو 2735 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم

ترصد «الوطن» تفاصيل سعر الذهب اليوم عيار 21، وسجل نحو 2730 جنيهًا للشراء، مقارنة بما كان عليه في منتصف التعاملات، بينما سجل للبيع نحو 2710 جنيهات، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو 3120 جنيها للشراء، بينما سجلت أسعار البيع نحو 3097 جنيهاً بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة.

أسعار الذهب عيار 18

كما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو، 2340 جنيهاً للشراء، و2323 جنيهاً للبيع.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، داخل محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، إلى 1820 جنيهًا للشراء، و1806جنيهات للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1560 جنيهاً للشراء، والبيع 1549 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب يبلغ 21 ألفًا و840 جنيهًا، وسجل سعر الأونصة، في الأسواق العالمية، 1992 دولارا.