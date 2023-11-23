«شعبة الذهب» تعلن الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراكات التجار في معرض نبيو

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تخصيص مقر إداري داخل معرض الذهب والمجوهرات «نبيو»، المقرر انطلاقه الأحد المقبل، الذي سيستمر في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر، للتسهيل على التجار الانضمام للشعبة، وتسجيل عضويات جديدة.

تجديد اشتراكات تجار الذهب

ويختص المكتب، بإنهاء كل إجراءات تجديد اشتراكات التجار، وتسجيل الاشتراكات الجديدة بالشعبة العامة للذهب، وتسليم كارنيهات عضوية الشعبة فوريا.

وأوضح رئيس الشعبة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الشعبة على تقديم خدمات جديدة ومتطورة لكل العاملين بقطاع إنتاج وتداول الذهب والمشغولات الذهبية، كما تأتي للتكامل مع مجهودات الدولة، لتنظيم وتطوير تجارة الذهب بالأسواق المحلية.

وأضاف أن هذه الخطوة، تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، كما تعد خطوة غير مسبوقة من الغرف التجارية، لتسهيل انضمام الأعضاء وتسجيلهم، ومنحهم إثبات شخصية تجارية مسجلة بوسائل متطورة ومبسطة.

وقال نائب رئيس الشعبة، إن مجلس إدارة الشعبة أخذ على عاتقه، تبني تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المهنة وأعضاء المجتمع التجاري، وطريقة تقديمها، بما يتماشى مع التطورات التقنية، والمتغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الشعبة تعمل بكل الوسائل، لتوسيع قاعدة أعضاءها، ومنح مميزات الانضمام لكل العاملين بالقطاع، كما لا تدخر جهدا لمناقشة كل القضايا المتعلقة بتداول الذهب بالأسواق مع الجهات الحكومية والرقابية، لتذليل كل المعوقات والصعوبات التي تواجه تجار الذهب بمصر.

اشتراك التجار في شعبة الذهب

وعن الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراء الاشتراك أو التجديد، أوضح سكرتير عام الشعبة أن الأوراق اللازمة تشمل التالي: