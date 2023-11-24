ناجي قمحة: نتنياهو لم يحقق أي هدف من الحرب.. والهدنة في غزة بفضل جهود مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الهدنة الإنسانية في قطاع غزة توصلت إليها البشرية بفضل الجهود المصرية والقطرية والأمريكية، مشيرًا إلى أن ـحد دوافع هذه الهدنة هو ما عانته دولة الاحتلال الإسرائيلي من ضغوط، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه أزمات كبيرة ولم يحقق أيا من أهدافه على مدار 48 يوما استمرت المعارك فيها».

السيسي وضع خطوطا عامة منذ اليوم الأول للعدوان

وأضاف قمحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطوطا عامة منذ اليوم الأول للعدوان في 7 أكتوبر، حيث تصدى الإعلام المصري للسردية الإسرائيلية واستطاع نقل الحقيقة.

الإعلام المصري ينقل الحقيقة

وتابع قمحة: «الإعلام المصري ينقل الحقيقة، بينما المحللون الإسرائيليون متوترون للغاية وهم يدافعون عن السردية الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولديهم أزمة كبيرة لأنهم يدركون الورطة الكبيرة التي وقعت فيها دولة الاحتلال، كما أن لديهم أزمة ثقة في كيفية إدارة المراحل المقبلة».