«السياحة» تعلن مشاركتها في معرض ITE بهونج كونج يونيو 2024

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار بصدد المشاركة في معرض ITE المزمع عقده في هونج كونج، خلال الفترة من 13 وحتى 16 يونيو 2024.

أهمية المشاركة بالمعرض

وأضاف عاقل، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أنّ هونج كونج تعتبر ثالث أكبر سوق مصدر للسياحة في آسيا وايضا من حيث إنفاق سائحيها على السفر، موضحًا أن هيئة تنشيط السياحة شاركت بهذا المعرض عدة مرات سابقة.

وأشار إلى أنّ عدد العارضين بهذا المعرض خلال عام 2019 بلغ نحو 499 عارضًا من الصين وآسيا والدول الأخرى.

قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض

وأكد رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أنّ قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري بالمعرض يبلغ 2750 يورو تسدد بشيك بإسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع الغير نقدية، لافتا إلى أنّ بعد غد الأحد هو آخر يوم لسداد قيمة المشاركة بالمعرض.