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أخبار قطاع غزة.. دخول شاحنات المساعدات وعودة العالقين

كتب:

منى السعيد
10:57 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
أخبار قطاع غزة اليوم

أخبار قطاع غزة اليوم

في آخر تطورات أخبار قطاع غزة اليوم الجمعة، بعد بدء تنفيذ الهدنة في القطاع، أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن الجانب المصري بدء في إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، فضلا عن حل أزمة الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء.

أخبار قطاع غزة.. عودة العالقين ودخول المساعدات

وبحسب المعلن فقد بدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد للمرة الأولى منذ بداية العملية الجارية إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم.

كما سيتم السماح بعودة باقي العالقين المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات مصر طوعيا إلى قطاع غزة من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا.

كما تم الكشف عن دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح ووصول 20 مصابًا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، وتم إدخال 7 شاحنات وقود دخلت إلى قطاع غزة دفعة واحدة.

الهدنة الإنسانية في غزة

وبدأت الهدنة الإنسانية ضمن أخبار قطاع غزة منذ ساعات اليوم الجمعة، وذلك بعد جهودد مصرية حثيثة وبمشاركة قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

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بقلم منى السعيد