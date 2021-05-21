آخر أخبار قطاع غزة: 243 شهيدا حصيلة العدوان.. وتضرر 13 ألف منزل

شهد قطاع غزة اليوم، إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وسط إشادات دولية بجهود الوساطة التي بذلتها مصر في هذا الصدد، وشملت آخر أخبار قطاع غزة اليوم، وصول حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة، بعد توقف العدوان الإسرائيلي في يومه الـ12 فجر الجمعة، إلى 243 شهيدا و1910 إصابات، عقب التوصل لوقف لإطلاق النار برعاية مصرية.

كما شملت آخر آخبار قطاع غزة، اليوم، انتشال جثامين 10 شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منزلها المدمر بغزة، وإشادة من إسماعيل هنية بالدور المصري في وقف إطلاق النار، وتأكيده أن غزة لقنت الاحتلال الإسرائيلي «درسا لن ينساه».

243 شهيدا و1910 إصابات حصيلة عدوان الاحتلال على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة لمدة 11 يوميا متواصلا، الذي توقف في يومه الـ12 فجر الجمعة، عقب التوصل لوقف لإطلاق النار برعاية مصرية.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، ومقرها قطاع غزة، فقد ارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على القطاع إلى 243 شهيدا من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مُسنا، بالإضافة إلى 1910 إصابات بجراح مختلفة.

فيما انتشلت طواقم الإنقاذ صباح اليوم الجمعة، جثامين عشر شهداء من بينهم طفلة من تحت أنقاض منزلها المدمر خلال عدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة الذي راح ضحيته مئات الشهداء وآلاف الجرحى.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثمان الطفلة مريم محمد عودة التلباني (3 سنوات) من تحت ركام منزلها المدمر في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء من الأطفال منذ بدء العدوان على غزة إلى 66 شهيدا.

كما انتشلت الطواقم، جثامين 9 شهداء من منطقة القرارة بخانيونس، وصلوا مستشفى ناصر، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن آخرين.

«أونروا» تحصد أضرار قطاع غزة

وضمن أخبار غزة اليوم، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بأن عدوان الاحتلال أدى إلى نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني عن مساكنهم، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس الوكالة، إما بسبب هدم بيوتهم، أو هربا من القصف، فيما لجأ الآخرون إلى بيوت أقربائهم في مناطق فلسطينية أخرى.

ووفق الإحصاءات التي أجرتها الـ«الأونروا»، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل قصف الاحتلال، إلى جانب 13 ألف منزل ووحدة سكنية بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.

وهدم جيش الاحتلال، بشكل كلي، 205 منازل وشقق وأبراج سكنية، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلاً عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

إسماعيل هنية يشكر مصر على دورها في كبح الهجوم الإسرائيلي

كما شكر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، جمهورية مصر العربية، على دورها في وقف العداون على قطاع غزة، والذي استمر لمدة 11 يومًا.

وقال هنية في كلمة له: «نشكر جمهورية مصر العربية التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي».

فيما أكد إسماعيل هنية أن غزة لقنت الاحتلال الإسرائيلي «درسا لن ينساه مطلقا»، وقال «هنية» في كلمة لرئيس الحركة بثتها قناة «الأقصى» اليوم الجمعة: «الحمد لله الذي وفقنا في إدخال السرور على قلوب أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، وهم يتابعون هذه البطولة والثبات والصمود في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس».

وقال هنية: «إننا اليوم نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، ومنهم من قضى نحبه، القائد باسم عيسى، والدكتور جمال الزبدة»، مؤكدا أن «هذه معركة لها ما بعدها، والقدس هي محور الصراع».

وكانت كل من الرئاسة الفلسطينية وإسرائيل وجها الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.