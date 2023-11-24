خبير علاقات دولية: مصر تنحاز دائما إلى القانون الإنساني

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن مصر دائمًا منحازة مع القانون الإنساني، وتعاملت مع الضيوف بإنسانية، بحكم حضارتها ومسؤولياتها وسياستها الرشيدة، ودورها في النظام الدولي، ولذلك فتحت أبوابها، ولم تضعهم في مخيمات كما كانوا في دول أخرى، بل كان لهم حقوق.

أوروبا تنظر للاجئين كمجرمين ومذنبين

وأضاف خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز»، تتعامل مصر مع ضيوفها خلاف، الصورة التي رأيناها في دول أوروبا، بإطلاقهم النيران على اللاجئين في الحدود، ونظرت إليهم كمجرمين ومذنبين، بينما هم ضحايا للصراعات والحروب.

«سيد»: إسرائيل اتخذت طوفان الأقصى ذريعة لتنفيذ مخططات قديمة

وتابع بأن الفلسطينيين لهم وضع خاص، لأن إسرائيل اتخذت طوفان الأقصى، ذريعة لتنفيذ مخططات قديمة، وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين، والاعتماد على استراتيجية الجحيم، بتحويل غزة إلى مكان، لا يمكن العيش فيه، من خلال القصف الشامل والدمار الكامل والحصار التام، وقطع الغذاء والكهرباء عن سكان غزة، للعمل على توطينهم في سيناء.