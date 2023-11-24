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استشهاد شاببين فلسطينين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

كتب:

حسن رمضان
11:18 ص | الجمعة 24 نوفمبر 2023
أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

أحد عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي-صورة أرشيفية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الشاب الفلسطيني المصاب عامر نزار خير الله من مخيم طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني يدعى محمد حناوي «22 عاما»، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، عقب اقتحامها المخيم ومحاصرتها لمنزل الشهيد.

وفي قطاع غزة، أصيب 7 فلسطينيين، اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، في منطقة وادي غزة خلال محاولتهم العودة إلى شمال القطاع.

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