أبرز استعدادات الجيزة لانتخابات الرئاسة.. 457 مركزا لاستقبال 6 ملايين مواطن

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر.

التيسير على الناخبين في عملية الاقتراع

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية، اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

الانتخابات في 6 لجان عامة

وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات ستجرى بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وأكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة التي عهدها العالم عن الشعب المصري.

تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ويجري الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية وستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.

توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين

وجه المحافظ، مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فوراً في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ، على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير، وتجهيز شوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.

تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية

ووجه محافظ الجيزة بسرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، منوها على توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وفي حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات على أن يتم الانتهاء من تلك التجهيزات بمدة كافية قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.

التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

وناقش المحافظ مع مسؤولي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومي للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي، مؤكدا ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.