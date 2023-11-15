مؤتمرات جماهيرية للترويج لبرامج المرشحين للانتخابات الرئاسية وحث الناخبين على المشاركة في التصويت

يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 عقد المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة فى مختلف المحافظات من أجل الترويج لبرامجهم الانتخابية بجميع أشكالها الدعائية، ودعوة المواطنين إلى التصويت لصالحهم، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، إن المرشح سيعقد مؤتمراً جماهيرياً حاشداً الجمعة المقبل، فى محافظة بورسعيد فى تمام الساعة الخامسة مساءً، ومنها يتوجّه إلى الإسكندرية، فى مؤتمر آخر بقاعة الاحتفالات، فى دائرة النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، الذى سيكون فى استقبال المؤتمر والإشراف على متطلباته.

وأضاف «الهضيبى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع بداية الشهر المقبل، يستكمل المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة مؤتمراته، حيث تشهد محافظة القاهرة عقد مؤتمر لرئيس «الوفد» فى 1 ديسمبر المقبل بمنطقة المرج، بدائرة النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب والذى سيكون فى استقباله، أما المؤتمر الرابع والأخير فسيكون فى 4 ديسمبر بالجيزة، وتحديداً فى مركز أبوالنمرس، مسقط رأس «يمامة».

كما لفت المتحدث الرسمى إلى أنه جارٍ العمل فى الوقت الحالى على تنسيق زيارة إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال الأسبوع المقبل، وجارٍ العمل على تحديد الموعد، والجدير بالذكر أن المرشح الرئاسى التقى الأسبوع الماضى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة، وتحديداً فى 13 نوفمبر الحالى. وفى المقابل، أعلنت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، عن عقد مؤتمر صحفى غداً بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بشارع يوسف عباس بمدينة نصر لمناقشة أبرز المشكلات التى تواجه المواطنين فى محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضاً طرح ومناقشة الحلول التى يقدّمها البرنامج الانتخابى للمرشح لتلك المشكلات، كما كشفت الحملة فى بيان لها عن خطتها الدعائية لمرشحها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن لديها استراتيجية واضحة وقوية فى سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«يمامة» يبدأ أسبوعه الثانى بـ4 فعاليات فى 4 محافظات.. و«حملة حازم»: نناقش مشكلات المواطنين فى قطاع شرق الدلتا.. و«زهران» يلتقى عدداً من سفراء الدول لعرض برنامجه

وأوضحت الحملة فى بيانها أن خطة الدعاية الانتخابية للمرشح ستكون على عدد من المراحل أولاها الترويج للمرشح باللافتات والملصقات والإعلانات المضيئة بمختلف الطرق الرئيسية والميادين، أما المرحلة الثانية فستتمثل فى عقد 4 مؤتمرات صحفية لتناول جميع المشكلات التى تواجه سكان المحافظات بمختلف نطاق الجمهورية بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، عن استعدادها للتحضير لعدد من المؤتمرات المهمة خلال الفترة المقبلة لدعم مرشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، التى من بينها مؤتمر داخل محافظة الجيزة بمركز البدرشين فى تمام السادسة مساء بعد غد.

كما يلتقى «زهران»، خلال الفترة المقبلة، بعدد من سفراء الدول وبعض الشخصيات العامة لعرض برنامجه الانتخابى وحلوله بالتعامل مع جميع الملفات والأزمات، وكان آخرهم الدكتور حسام بدراوى، بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر فى المرحلة المقبلة، ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية.