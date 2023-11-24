أبرز استعدادات الغربية لانتخابات الرئاسة.. 693 مقرا لاستقبال الناخبين

يتابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أعمال تجهيز لجان ومقار اللجان الانتخابية، والبالغ عددها 693 مقرا انتخابيا في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية بالغربية

وتنظم المحافظة اجتماعات وجولات ميدانية من قبل مسؤولي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة على مدار اليوم، لمتابعة تجهيزات واستراحات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وذلك لتوفير المناخ المناسب للناخبين أيام الاقتراع ما يسهل الإدلاء بأصواتهم في هذا الحق الدستوري.

693 مقرا انتخابيا في الغربية

كما يواصل محافظ الغربية، على مدار الأسبوع الجاري، الاجتماعات مع المسؤولين بالمحافظة للوقوف على جاهزية المقرات الانتخابية، معلنا أن عددها 693 مقرا انتخابيا.

وأكد محافظ الغربية أن كل أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

توفير المناخ المناسب للناخبين

وأعلنت محافظة الغربية اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للناخبين، وتتمثل في التالي:

- رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة داخل اللجان.

- جميع المقرات الانتخابية بالدور الأرضي.

-كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

- توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية.

- تأمين اللجان الانتخابية.

- جولات ميدانية مستمرة للتأكد من جاهزية المقرات.

- رفع المخلفات والقمامة داخل وخارج اللجان.