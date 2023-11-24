بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد «السلطان حسن» بالقاهرة

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد «السلطان حسن» بمحافظة القاهرة، والتي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

يأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 24 نوفمبر الجاري في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد أذان الظهر في القاهرة: الساعة 11:41 صباحا.

موعد أذان الظهر في الغربية: عند الساعة 11:42 صباحا.

موعد أذان الظهر في بني سويف: الساعة 11:42 صباحا.

موعد أذان الظهر في المنيا: الساعة 11:43 صباحا.

موعد أذان الظهر في شرم الشيخ: الساعة 11:29 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: الساعة 11:47 صباحا.

موعد أذان الظهر في أسيوط: الساعة 11:40 صباحا.

موعد أذان الظهر في سوهاج: الساعة 11:38 صباحا.

موعد أذان الظهر في قنا: الساعة 11:34 صباحا.

موعد أذان الظهر في الأقصر: الساعة 11:34 صباحا.

موعد أذان الظهر في أسوان: الساعة 11:33 صباحا.

موعد أذان الظهر في الفيوم: الساعة 11:41 صباحا.

موعد أذان الظهر في الدقهلية: الساعة 11:39 صباحا.

موعد أذان الظهر في مرسى مطروح: الساعة 11:57 صباحا.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ: الساعة 11:43 صباحا.

موعد أذان الظهر في البحيرة: الساعة 11:45 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: الساعة 11:37 صباحا.

موعد أذان الظهر في دمياط: الساعة 11:39 صباحا.