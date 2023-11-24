7 سنن نبوية يجب عليك فعلها قبل صلاة الجمعة.. تغفر لك ذنوبك كاملة

يحرص الكثيرون على الاقتداء بالنبي الكريم في يوم الجمعة؛ لأنه من أحب الأيام إلى الله عزوجل، وفيه ساعة مستجابة الدعوة لقول النبي الكريم: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل اللهَ فيها شيئًا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر».

سنن النبي يوم الجمعة

وعن يوم الجمعة والدعاء فيه، أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن النبي الكريم أوصى بالغسل والتطيب، في ذلك اليوم لقوله «يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنه، أَوْ يَمَسُ من طيب بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الْأَخْرَى». صحيح البخاري

الدعاء يوم الجمعة

وحث مجمع البحوث الإسلامية المسلمين في كافة بقاع الأرض على ترديد الدعاء يوم الجمعة، ولذلك لقول الشافعي: «بلغنا أنه كان يقال إنّ الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان».

فصل الصلاة على الرسول يوم الجمعة

كما أوصى المجمع بضرورة ذكر الله والصلاة على رسول الله لقول النبي الكريم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ». جامع الترمذي.