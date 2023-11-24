فتح باب التقديم للعمل في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن فتح باب التقديم للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024، والتي ستقام في مدرسة المنيا الثانوية الفندقية المتقدمة بنات.

طلبات الترشح للجنة النظام والمراقبة

وأوضحت مديرية التعليم، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أنه على من يرغب العمل في اللجنة التقدم بطلب معتمد ومختوم من مقر عمله بالموافقة على اشتراكه بالعمل بلجنة النظام والمراقبة لهذا العام، وصورة بطاقة الرقم القومي وصحفية أحوال معتمدة ومختومة، وذلك حتى موعد غايته الاثنين 27 نوفمبر الجاري.

موانع الترشح لعضوية لجان المراقبة

وأضاف بيان مديرية التعليم، أنه يجب ألا يكون المتقدم مشتركًا بأي لجنة أخرى بنفس الميعاد، ولا يوجد لديه أي موانع من التالي:

- ألا يكون محرومًا من أعمال الامتحانات.

- ألا يكون محالا للتحقيق أو المحكمة التأديبية.

- عدم وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة يؤدون الامتحان.

وأكدت المديرية أن مواعيد تلقى الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على توفير أفضل الظروف لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية التصحيح والرصد.