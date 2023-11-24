أسماء المرشحين لمنصب العميد في 6 كليات بجامعة المنيا.. بينهم 7 سيدات

أعلنت جامعة المنيا، القائمة المبدئية التي تضم أسماء جميع المرشحين لشغل منصب العميد في 6 كليات هي: «الصيدلة، دار العلوم، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية، العلوم، والفنون الجميلة»، وعددهم 22 مرشحا بينهم 7 سيدات.

3 مرشحات لمنصب العميد في كلية التربية للطفولة المبكرة

وتضم القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب العميد في كلية التربية للطفولة المبكرة: «وفاء رشاد راوي عبد الجواد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، سلوى عبد السلام عبد الغني وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، حنان محمد صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة».

وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية الفنون الجميلة 4 مرشحين، هم: «عبد الرحمن عبد الحميد عبد الرحمن الجندي رئيس قسم الرسوم المتحركة، جرجس سعيد ميخائيل أستاذ بقسم النحت، جمال يحي صدقي القائم بعمل العميد، إسماعيل أحمد محمد عبد الله رئيس قسم العمارة».

5 مرشحين لمنصب عميد كلية الصيدلة

وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية الصيدلة، 5 مرشحين هم: «مصطفى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مصطفى فتحي رمضان رئيس قسم الكيمياء الحيوية، حاتم عبد المنصف أحمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أمل كمال حسين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أحمد عبد العظيم مهدي رئيس قسم العقاقير».

وقائمة المرشحين لمنصب عميد كلية دار العلوم: «زينب فرغلي حافظ رئيس قسم البلاغة، مصطفى بيومي عبد السلام وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، محمد سيد كامل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهير أحمد دكروري أستاذ بقسم الدراسات الأدبية، غادة محمد عبد الرحيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب»، بينما تضم القائمة المبدئية لمرشحي منصب عميد كلية التربية النوعية «إيمان ذكي موسي القائم بعمل العميد».

وتضم قائمة المرشحين لمنصب عميد كلية العلوم: «علاء إسماعيل أحمد رئيس قسم علوم الحاسب، جابر خلاف عبد الباقي رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، محمد عبد الرحمن عبد الجابر رئيس قسم الفيزياء، عمر عبد العزيز عثمان رئيس قسم الجيولوجيا».