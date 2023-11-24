كل ما تريد معرفته عن نتيجة بعثات الأزهر 2023.. لينك أسماء المقبولين

ما زال الحديث مستمرا حول نتيجة بعثات الأزهر 2023 التي أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن أسماء المقبولين من المرشحين للابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي 2023-2024.

نتيجة بعثات الأزهر 2023

وأكد مجمع البحوث الإسلامية أن نتيجة بعثات الأزهر 2023 جاءت بعد مراحل الاختبارات المتعددة التي أُجريت بشكل منظم ومحكم لاختيار أفضل الكفاءات المؤهلة لتمثيل مصر والأزهر في دول العالم.

وأوضح نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن نتيجة بعثات الأزهر 2023، جاء بعد مراحل المسابقة بدءًا من الاختبارات التحريرية ثم الشفهية ثم المقابلة الشخصية، وركزت على قدرات ومهارات المتقدمين وسماتهم الشخصية وهيئاتهم.

بعثات الأزهر 2023

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هناك عددا من المعايير التي تؤهل المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في الخارج لتعليم المنهج الوسطي الأزهري الذي يرسخ للاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.

وأضاف عياد أنّ مبعوثي الأزهر الشريف لهم دور مهم في تحقيق رسالة الأزهر العالمية، ما يجعلهم يستشعرون مسؤوليتهم الوطنية والدينية؛ لأجل بيان معالم السماحة واليسر من خلال المهام العلمية التي تُناط به في المجتمعات المختلفة؛ لأن الشعوب بحاجة إلى التعرف على حقيقة الإسلام بعيدًا عن كل فهم متطرف ومخالف لصحيح هذا الدين الذين يدعوا للسلم والتعايش بين الناس جميعًا.

كما أتاح المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، نتيجة المقبولين بنشر أسمائهم على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، ولمعرفة الأسماء المقبولة في الاختبارات اضغط هنا