«مستقبل وطن» ينظم مؤتمر جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنيا

أعلن حزب مستقبل وطن في محافظة المنيا، اليوم الخميس، دعمه الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه الحزب بحضور قيادات الحزب وآلاف من المواطنين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا العدوان على غزة

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا العدوان على قطاع غزة الفلسطيني.

وألقى خلال المؤتمر، محمد نشأت العمدة الأمين العام للحزب في محافظة المنيا كلمة أكد فيها أن الحزب يدعم الرئيس السيسي بقوة لأنه رجل المرحلة، وصاحب الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال إن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق الأمن والاستقرار لمصر، وأن يعيد بناء الدولة المصرية من جديد، وأن يضع مصر على طريق التنمية والتقدم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو رجل مصر القوي، الذي يستحق أن يستمر في قيادة مصر في المرحلة المقبلة.

عرض إنجازات حققتها الدولة خلال العشر سنوات الماضية

وخلال المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حكاية وطن»، حول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، وأشاد الحضور بالفيلم، وأكدوا أن الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الماضية، خير دليل على كفاءة وقدرة الرئيس السيسي.

وفي نهاية المؤتمر، أكد الحضور دعمهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه هو الاختيار الأفضل لمصر.