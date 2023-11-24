حياة كريمة في البدرشين.. توصيل كراتين غذائية إلى الأهالي (فيديو)

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري، على الحفاظ على التوازن بين جهودها المبذولة في إرسال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، والجهود المبذولة لدعم الأهالي والأسر الأكثر احتياجا في الشعب المصري، فتستكمل أدوارها التي تقوم بها في هذا الإطار.

توزيع كراتين غذائية في الجيزة

واستكمالا لدورها في دعم الأسر الأكثر فقرا، وصلت جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى محافظة الجيزة، من أجل توزيع وجبات الطعام على الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والأماكن النائية هناك، انطلاقا من الدور المجتمعي المحور الذي تقوم به المؤسسة في خدمة ودعم الأهالي الأكثر احتياجا.

ووزعت مبادرة حياة كريمة الوجبات الغذائية على أهالي محافظة الجيزة، تحديدا مركز البدرشين قرية الطرفاية محافظة الجيزة، ونشرت المبادرة الرئاسية منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تبرز من خلاله الجهود المبذولة في هذا الإطار.

جهود حياة كريمة

وجاء في نص منشور حياة كريمة: «في مؤسسة حياة كريمة بنوصل للقرى والنجوع اللي بتبقى صعبة علي أي فاعل خير إنه يوصلها، وفي مركز البدرشين قرية الطرفاية محافظة الجيزة، بنكمل المساعدة لأهالينا بالكراتين الغذائية، وبفضل جهود متطوعينا الجدعان، بنوصل لكل مستحق».