«صحة الشرقية» توجه نصائح للمواطنين بشأن استخدام المضادات الحيوية

وجهت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، عدة نصائح بمناسبة الاحتفال، بالأسبوع العالمي لمقاومة المضادات الحيوية، الذي انطلق في 18 نوفمبر وحتى اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وأشارت مديرية الصحة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى دور الدولة وواضعي السياسات في الحد من مقاومة المضادات الحيوية، كالتالي:

- إنشاء آليات للترصد والإبلاغ.

- منح الأولوية لمهمة مقاومة المضادات الحيوية وتخصيص الموارد لتحقيق خطط العمل.

- إشراك المجتمع المدني إلزاميًا للحد من سوء استخدام المضادات الحيوية.

نصائح للوقاية من العدوى

وشددت مديرية الصحة بالشرقية على اتباع النصائح التالية:

- الحد من العدوى عن طريق غسل اليدين.

- الإلمام بالطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية.

استخدام الأدوية وفقًا للبروتوكل العلاجي والوصفة الطبية من المتخصصين.

مقاومة المضادات الحيوية

وأشارت مديرية الصحة، إلى أنّ مقاومة المضادات الحيوية تنشأ عندما تطرأ تغيرات على البكتريا والفطريات، فلا تؤثر عليها المضادات، والاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية، يؤدي لظهور أنواع مختلفة وجديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوبة.

وأكدت مديرية الصحة، أهمية دور الفرد والمجتمع في مقاومة المضادات الحيوية، إذ إن استخدام المضادات الحيوية، مسؤولية على عاتق الأفراد، فلا يجب استخدامها إلا حال وصفها من طبيب حسب الحاجة، ولا يجب الإقبال عليها أو طلبها في حال أكد الطبيب عدم الحاجة لها.